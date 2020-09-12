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النائب عاصم مرشد: نظام مجموعات التقوية الرسمية يحد من الدروس الخصوصية

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حسام ابو غزالة
10:33 م | السبت 12 سبتمبر 2020
مجلس النواب

مجلس النواب

قال النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب، إن نظام مجموعات التقوية الرسمية الذي تعتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيقه لطلاب الصف الثالث الإعدادي والصف الثالث الثانوي، والذي تتولى تنظيمه الإدارة التعليمية وليست المدرسة ليكون من حق الطالب أن يختار أي معلم في الإدارة، وليس في المدرسة فقط، وتأكيد الوزارة لو 10 طلاب طلبوا معلم في أي منطقة في مصر يجري توفيره سوف يحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

وناشد "مرشد" فى بيان له اليوم، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلان جميع تفاصيل ذلك المشروع الذي وصفه بالمهم، خاصة أن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعلن أن مدير الإدارة ومجلس الآباء والأمناء يحدد سعر الحصة، لمدة ساعتين والحد الأدنى 15 جنيهًا والحد الأقصى 85 جنيهًا، وأن المعلم سيحصل على الثمن في الحصة الثانية، ومدة الحصة ساعتين ومدير الإدارة يحدد مدارس بعينها ويزودها بأجهزة تكييف وبنية تكنولوجية ويستفيد من معامل المدرسة، نظير أن 85% يحصل عليها المعلم و15% تحصل عليها المدرسة والإدارة.

وتساءل النائب عاصم مرشد، قائلا: هل هذه المعلومات صحيحة؟ وهل تم أخذ رأي المعلمين من خلال نقابة المعلمين بشأن هذا النظام؟ وماهو الموقف بالنسبة للصفوف التعليمية الأخرى سواء مرحلة التعليم الأساسي والصفين الأول والثاني في الثانوية العامة؟

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