"خبير تربوي": نظام التعليم الجديد "ثورة" تقضي على الحفظ والتلقين

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوى، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن التعليم الإلكتروني، نظام ذكي يساعد المتعلم على استخدام العقل، بعيدا عن التعليم الورقي الروتيني.

وأضاف الخبير التربوى لـ"الوطن"، أن فلسفة نظام التعليم الجديد، تعتمد على التكنولوجيا فى التعليم مع الاحتفاظ بالمناهج الدراسية كاملة، مشيرًا إلى أن كل مدرسة تحدد الأوقات وأيام ومواعيد الدراسة، في ضوء المرحلة التعليمية، وعدد الفصول، بحيث لا يتواجد كل الطلاب في الوقت نفسه.

وتابع: مجموع الحصص الدراسية في كل صف دراسي سيكون ثابتا، وليس بها اختصارات، لافتا إلى أن مكتبة الدروس الإلكترونية عبارة عن كتب يتفاعل معها الطالب بالصوت والصورة مع المعلمين، إلى جانب مكتبة "اسأل المعلم"، وهي عبارة عن مكتبة تفاعلية يسأل فيها المعلم الطالب على أي سؤال، بخلاف منصات تدريب على الأسئلة بدون مصاريف.

التصحيح الإلكتروني يقضي على عصر التظلمات والشكاوى

ولفت إلى أن عودة التحسين إلى طلاب الثانوية العامة يحسّن درجاته، مشيرا إلى أن امتحانات الثانوية العامة لا يوجد بها امتحان موحد، ولكنها نماذج متكافئة من الأسئلة مستوى صعوباتها موحد، توزع على جميع الطلاب بالمدارس، إلى جانب التصحيح الإلكتروني الذى يقضي على عصر التظلمات والشكاوى، فكل طالب يعرف درجته فورا بالاعتماد على الدقة والسرعة.

انتهاء عصرالدروس الخصوصية "ضربة معلم"

وأكد أن انتهاء عصرالدروس الخصوصية، "ضربة معلم" للاعتماد على مجموعات التقوية تحت سيطرة الوزارة، قائلا: "التعليم الإلكترونى ثورة فى التعليم والامتحانات، وهدية الدولة للطلاب، مشيرًا إلى أنه أنهى عصر الحفظ والتلقين، واعتمد على أسئلة التفكير والقدرات العقلية العليا.

من جانبه أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة ستكون "إلكترونية"، دون أي تدخل بشري.

وقال شوقي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نظام التعليم الجديد في ظل أزمة مواجهة فيروس كورونا، إن طلاب الثانوية العامة سيمتحنون عن طريق التابلت بالكامل، "الامتحان لن يكون فيه كتابة أي حرف ويكون بالكامل اختياريًا وصح وخطأ وغيره"، مشددًا على أن الطالب سيعرف نتيجته فور خروجه من الامتحان.