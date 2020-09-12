إصابة 3 أشخاص فى حادثين على الطرق الرئيسية ببني سويف

أصيب 3 مواطنين فى حادثين متفرقين ببني سويف مساء اليوم، الأول نتج عن انقلاب دراجة بخارية على محور "عدلي منصور" بمركز بنى سويف، والثاني نتيجة اصطدام مركبة "توك توك" بشخص أمام شركة الغاز بمدينة الفشن، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات بنى سويف العام والفشن المركزي.

وكان اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطاراً من العميد أسامة جمعة، مدير البحث الجنائي، بانقلاب دراجة بخارية على محور "عدلي منصور"، واسفر الحادث عن إصابة كل من "محمود خضر محمد"، 35 سنة، عامل، باشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح وسحجات، وزميله "أشرف عبدالغني صابر"، 39 سنة، مصاب بجروح وسحجات، وكلاهما يقيم بمركز إهناسيا.

تم تحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف العام.

وتلقى مدير أمن بنى سويف إخطارا بوقوع حادث تصادم، أمام شركة الغاز، بمدينة الفشن، حيث اصطدمت مركبة "توك توك"، بأحد الأشخاص، يُدعى "قرني رمضان علي"، 43 سنة، عامل، ما أسفر عن إصابته باشتباه كسر بالعمود الفقري، وتم نقله لمستشفى الفشن المركزي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.