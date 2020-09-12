"فلاحين البحيرة": الحكومة انحازت للبسطاء من أهالي القرى

حالة من الارتياح سادت قرى ومراكز محافظة البحيرة، عقب بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض رسوم تصالح البناء المخالف بالقرى، بواقع 50 جنيهاً للمتر الواحد، الأمر الذي رفع عبئاً كبيراً من على كاهل الفلاحين وسكان القرى الفقيرة، ومنحهم فرصة لتقنين أوضاعهم خلال فترة السماح المقررة.

وقال المهندس حمدي شعبان، نقيب الفلاحين بالبحيرة، إن الحكومة انحازت للفقراء والبسطاء من أهالي القرى، مشيراً إلى أنه طالما طالبت النقابة بوضع الفلاح المصري في عين الاعتبار، خاصةً وأن الأعباء التي تقع عليه كثيرة هذه الأيام، ويحتاج إلى الدعم المستمر، وتذليل العقبات أمامه لضمان استمراره في العطاء.

وأضاف: "لا ننكر أن هناك الكثير من سكان القرى خالفوا القرارات المنصوصة، وقاموا بالبناء خارج الحيز العمراني، الأمر الذي زاد العشوائية خلال السنوات السابقة، وأضر بمصالح المواطنين، ولكننا نضع في حساباتنا أنهم اضطروا إلى ذلك لتوفير مسكن لأبنائهم، فالحياة في الريف تختلف عن المدن، وتستوجب توفير المسكن بجوار الأرض الزراعية، لضمان رعايتها ومتابعتها خلال عملية الزراعة".

وتابع أن هذا الأمر وضعته الحكومة في حساباتها، وترجمته في قرار تخفيض سعر التصالح للمتر للمخالفين في البناء، الأمر الذي انعكس على الفلاحين بالإيجاب، وأحدث حالة من الرضا بين سكان القرى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بمدينة بنها، في محافظة القليوبية، حول مخالفات البناء، اليوم، أن قيمة التصالح في مخالفات البناء في المناطق الريفية ستصل إلى 50 جنيهاً للمتر.