"القرش": طفرة كبيرة على مستوى الاهتمام بالرقعة الزراعية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر تشهد في الفترة الحالية، طفرة كبيرة على مستوى الاهتمام بالرقعة الزراعية، بعدما لوحظ عدم الاهتمام بقيمته، خلال الأعوام الماضية.

وأكد "القرش"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "TEN"، أن الرقعة الزراعية أمن قومي للدولة، وتوفر الأمن الغذائي وتوفر فرص عمل للمزارع والفلاح المصري، والاعتداء عليه هو تعدي على العمالة المصرية.

وأوضح أن فقد أي رقعة زراعية، يدعونا لاستصلاح أراضي لتوفر ما تحتاجه الدولة من محاصيل زراعية، وأن عملية الاستصلاح تكلف الدولة الكثير، مؤكدًا أن الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، وجه بالتعامل الفوري مع أي تعدي يغتصب الأرض الزراعية، بداية من وجود معدات تشير لبناء غير منظم، بالإضافة إلى التحول الرقمي والتكنولوجي، الذي تعتمد عليه الوزارة، لرصد أي تعدي بشكل سريع.