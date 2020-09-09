إزالة 5894 مخالفة وتعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية

صرح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي أسفرت عن إزالة 5894 حالة منذ بدء التنفيذ في 16 مارس وحتى 8 / 9 / 2020.

وأشار محافظ الغربية أنه تم إزالة 1038 مخالفة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 55 فدانا و14 سهما، وإزالة 1507 مخالفات بناء بمساحة 187 ألف و559 مِتْرًا.

بالإضافة إلى إزالة 3349 تعديًا على أراضي أملاك الدولة بمساحة 493 ألف و524 مترا مربعا.

وأكد الدكتور طارق رحمي أنه لا تهاون مع أية مخالفات وسوف يتم إزالتها فورا وتطبيق القانون بكل حزم.

وأكد المحافظ على استمرار تنفيذ حملات الإزالة بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة للقضاء على تعديات أو مخالفات البناء واتخاذ الإجراء القانونية ضد المخالفين.