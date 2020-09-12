أرقام مهمة أعلنها الهجان في لقاء مدبولي: 112 ألف و721 تقدموا بطلبات تصالح بالقليوبية
كتب:
حسن صالح
08:08 م | السبت 12 سبتمبر 2020
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
تضمنت كلمة اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمدينة بنها، اليوم، مجموعة من الأرقام الهامة منها:
- 175 ألف و496 حالة تعديات على الأراضي الزراعية شهدتها محافظة القليوبية، منذ عام 2011 وحتى العام الجاري 2020.
- 6 آلاف و627 فداناً من أجود الأراضي الزراعية تم التعدي عليها في القليوبية.
- 167 ألف و208 أفدنة جملة الأراضي الزراعية في القليوبية قبل التعديات.
- 160 ألف و580 فداناً فى القليوبية بعد التعدي على الأراضي الزراعية.
- 112 ألف و721 مواطناً تقدموا بطلبات تصالح في مخالفات البناء بالقليوبية، وبلغت نسبة التخفيض ما بين 10 و50%.
- يتراوح متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة في المدن "سكني"، ما بين 300 و400 جنيه، و"التجاري" 1200 جنيه، و"الصناعي" 300 جنيه، والأخرى "إداري" 1500 جنيه.
- بلغ متوسط سعر المتر بالمناطق غير المخططة بالمدن "سكني" من 150 إلى 350 جنيهاً، و"تجاري" بين 600 و1000 جنيه، و"صناعي" بين 150 و250 جنيهاً، و"إداري" من 750 إلى 1250جنيهاً.
- متوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني من 75 إلى 150 جنيهًا، وتجاري 300 جنيه والصناعي 75 وأخرى "إداري" 375 جنيهًا
- متوسط سعر المتر في العزب والكفور "سكني" يتراوح بين 50 و100 جنيه، و"تجاري" 200 جنيه، و"صناعي" 50 جنيهاً، و"إداري" 250 جنيهاً.