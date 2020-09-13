الكشف والعلاج المجاني لـ 100 مواطن بقافلة طبية في باروط ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالأمس، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وكشف التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة في هذا الشأن، أنه تم تنفيذ قافلة طبية لأمراض العيون بالوحدة الصحية بقرية باروط بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية القبطية، وذلك وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وتمكنت القافلة والتى تفقدها وأشرف عليها وكيل الوزارة، من الكشف على 100 مريض منهم 2 مياه زرقاء و6 مياه بيضاء ، و14 كشف نظاره، و2 ظفره، حيث يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات إلى مستشفى حورس بالمنيا.

أشرف على تنفيذ القافلة من الهيئة القبطية الإنجيلية مريان نبيل مسئول فريق العيون بالهيئة، ونانسي بولس مسئول فريق العيون ببني سويف.