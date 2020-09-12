رئيس "العاملين بالسكة الحديد": متدبحوش الكمسارية كلهم علشان غلطة

لازال الغضب مستمر على كمسارية القطارات، بعد واقعة التجاوز في قطار المنصورة ضد مجند بالقوات المسلحة، وهو ما حاول تداركه عبدالفتاح فكري، رئيس العاملين بالسكة الحديد، قائًلا: "متدبحوش الكمسارية علشان موقف".

وأضاف فكري، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الكمساري يقوم بكل شيء في القطار، فهو يتعامل مع جمهور الركاب بكل أدب واحترام، وغير معقول أن نحاسب جميع الكمسارية على خطأ فردي.

"فكري": هناك مواقف بطولية لعدد كبير من الكمسارية

وتابع: "هناك مواقف بطولية للكمسارية، لا يمكن إغفالها، فمنهم من أوقف القطار أكثر من مرة لعلاج مرضى، وهناك من قام بالإسعافات الأولية لحالة حرجة كادت أن تتوفى".

وكانت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، أدانت واقعة تجاوز كمسارية قطار المنصورة في حق مجند بالقوات المسلحة بسبب دفع تذكرة، في بيان رسمي عقب وقوعها، مقدمة اعتذار لجمهور الركاب بوجه عام، وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.