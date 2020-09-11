رئيس قطار المنصورة لـ"الوطن": هلف مصر على الجندي وأبوس دماغه

قال عادل فاروق عبدالهادي رئيس قطار رقم 948 المنصورة - القاهرة، الذي شهد واقعة السيدة صفية المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار"، إنه لم يكن طرفا في الأزمة منذ البداية، حيث بدأت بسبب زميله عادل صلاح عبدالمنعم مشرف القطار، كاشفًا عن أنه تدخل فيها بعدما علم بنشوب خلاف بين مشرف القطار والمُجند.

وكشف رئيس القطار، لـ"الوطن"، تفاصيل الحديث بينه وبين المجند قائلًا: "أساسا أنا مكنتش سامعه كويس بسبب الكمامة، وسألته في إيه؟ فزميلي اللي هو عادل قالي لازم يدفع النص تذكرة، فقلت للعسكري أنا مش سامعك اقلع الكمامة"، مؤكدا أنه لم يهن البدلة العسكرية ولا يستطيع أن يفعل ذلك: "لا أقدر أعمل كده.. وندمان على الموقف اللي صدر مني".

ووجه رئيس القطار رسالة إلى المجند، "أنا آسف.. وعايز أبوس دماغك.. وبدور على بيته عشان أروحله أقوله حقك عليا.. ومش هعمل كده تاني".

وعن موقف السيدة صفية، رد قائلًا " بصراحة، عيب علينا انها تدفع حق التذكرة واحنا قاعدين"

سيدة القطار لـ"الوطن": خفت تكرار كارثة بائع التذكرة

وقالت السيدة صفية إبراهيم بطلة واقعة الكمسري والمجند، التي وقعت على متن قطار المنصورة القاهرة، أمس الأول، إنها تدخلت في الخلاف بين الكمسري والمُجند، قائلة: "خفت كارثة بائع التذكرة تتكرر تاني، والعسكري يحصل له حاجة".

أجرت "الوطن"، حوارًا مع السيدة صفية إبراهيم المعروفة إعلاميًا سيدة قطار المنصورة، التي ظهرت في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدافع عن مجند وأصرت لسداد تكلفة تذكرة القطار، بعد مشادة مع الكمسري.

- لماذا فعلت ذلك؟

"عشان ده ابني، زي أولادي، ومحبش ابني يتعر ض للموقف ده أبدًا.. كمان لأن البدلة الميري، مينفعشي تتشد ولا تتهان، دة عسكري بيدافع عن حياتنا كلنا.. الموقف زعلني جدًا".

- ماذا حدث مع الكمسري؟

سددت له 22 جنيه، لكن هناك 5 جنيهات مزقها المجند خلال اعتراضه على سدادي التذكرة، والكمسري طالبني باستبدالها، فألقيت بها من شباك القطار، وقلت له خد 1000 خمسة معنديش مانع، ولو كنت لميتهم جنيه جنيه، كنت هدفعه له.

- وبالنسبة لما بعد الواقعة؟

العسكري صمم إنه يدفع لي الفلوس، ودفعها بالفعل.