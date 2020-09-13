"المركزي" يسدد 35 مليار دولار التزامات خلال فترة كورونا

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن البنك المركزى سدد 35 مليار دولار التزامات مستحقة على مصر خلال فترة أزمة كورونا، بالإضافة إلى تغطية كافة احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية خلال الأزمة.

وأشار محافظ البنك المركزى، فى تصريحات إعلامية، إلى أن مصر لديها احتياطيات نقدية قوية للغاية، والتى وصلت إلى 38.366 مليار دولار بنهاية أغسطس 2020. وأضاف أن إجمالى التدفقات النقدية بلغت 431 مليار دولار، خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، نتيجة زيادة الثقة والاستقرار الاقتصادى، مشيراً إلى أن هذه التدفقات تم إعادة ضخها فى مشروعات تنموية ساهمت فى تشغيل أيد عاملة.

واستطرد «عامر» أن مصر استطاعت تدبير 25 مليار دولار مقدماً خلال أزمة فيروس كورونا، تمثل أموالاً بديلة لما يتم فقده من إيرادات قطاع السياحة خلال العام الجارى، موضحاً أن حزمة التمويلات تنقسم إلى 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، و5 مليارات دولار سندات دولية، و2 مليار دولار دبرتها وزارة المالية من بنوك الإمارات، و10 مليارات دولار من مستثمرين خارجيين.