صور.. المتهم بارتكاب مذبحة كفر الدوار داخل القفص بدون محامٍ

حضر المتهم بقتل ابنة عمه وطفليها التوأم، في القضية المعروفة إعلامياً باسم مذبحة كفر الدوار، إلى ساحة محكمة جنايات الأحداث بدون محام، في الوقت الذي رفض فيه عشرات المحامين الدفاع عنه، الأمر الذي دفع قاضي المحكمة إلى تأجيل جلسة المحاكمة لسماع دفاع المتهم.

وقررت محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار، برئاسة المستشار محمد أبو يدك، مساء اليوم، تأجيل محاكمة المتهم بذبح 3 أفراد من أسرة واحدة داخل منزلهم، إلى جلسة الاثنين 14 سبتمبر الجاري، مع استمرار حبسه، وانتداب محام للحضور مع المتهم.

وكان المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، قرر إحالة المتهم لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار، بعدما وجهت له تهم قتل المجني عليها والمقترن بالشروع في اغتصابها، والمقترن بجريمة أخرى هي قتل طفليها.

تعود أحداث القضية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مباحث قسم كفر الدوار، بالعثور على ثلاثة جثامين لسيدة، 23 سنة، وطفليها "توأم"، 3 سنوات، مذبوحين داخل منزلهم بناحية "عزبة عثمان"، دائرة القسم، بتاريخ 25 أغسطس الماضي.

وتوصلت تحريات المباحث بالاشتراك مع الأمن العام، إلى قيام ابن عم المجني عليها، سائق تروسيكل، يبلغ من العمر 17 سنة، بارتكاب الجريمة، بعد فشله في التعدي عليها واغتصابها، وخشية افتضاح أمره قام بذبحها وطفليها، وتركهم غارقين في دمائهم، وفر هارباً.