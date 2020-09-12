أسعار التصالح للمتر السكني والتجاري والصناعي بالدقهلية

بلغ سعر المتر المسطح للتصالح في مخالفات البناء بالمناطق المتميزة بمدن محافظة الدقهلية "سكني" 900 جنيه، و"التجاري" 850 جنيهاً، و"الصناعي" 650 جنيهاً، والأخرى "الإداري" 750 جنيهاً.

وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، 250 جنيهاً، والتجاري 350 جنيهاً، والصناعي 250 جنيهاً، والإداري 220 جنيهاً، بينما بلغ متوسط سعر المتر السكني بالقرى 150 جنيهاً، والتجاري 300 جنيه، والصناعي 175 جنيهاً، والإداري 250 جنيهاً.

وعن متوسط سعر المتر السكني في العزب والكفور، فبلغ 75 جنيهاً، والتجاري 150 جنيهاً، والصناعي 100 جنيه، والإداري 125 جنيهاً.

وقرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تخفيض سعر متر الأرض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الراغبين في التصالح عليها، بنسبة تصل إلى 20% للمتر الواحد.

وقال المحافظ إن هذا القرار يأتي في إطار المنظومة التي تطبقها المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين، ومراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للعديد من الأسر، والتيسير عليهم.

وناشد المحافظ المواطنين سرعة التقدم لسداد نسبة 25% مقابل جدية التصالح، حتى يتمكن جميع المخالفين من الاستفادة من قرار التخفيض، موضحاً أنه على الراغبين سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء الموعد الذى حدده قرار رئيس الوزراء.