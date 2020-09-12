ننشر أسعار التصالح على المتر التجاري والصناعي بالقليوبية

تنشر "الوطن" أسعار التصالح في مخالفات البناء بالنسبة للمتر الصناعي والتجاري بمحافظة القليوبية، وذلك بعد التخفيضات التي تم الإعلان عنها اليوم، حيث يبلغ متوسط سعر المتر التجاري بالمناطق المتميزة 1200 جنيه، والصناعي 300 جنيه، والإداري 1500 جنيه.

ويتراوح متوسط سعر المتر التجاري في المناطق غير المخططة بالمدن بين 600 و1000 جنيه، والصناعي ما بين 150 و250 جنيهاً، والإداري من 750 إلى 1250جنيهاً.

ويبلغ متوسط سعر المتر التجاري في القرى 300 جنيه، والصناعي 75 جنيهاً، والإداري 375 جنيهاً، أما متوسط سعر المتر التجاري في العزب والكفور فيبلغ 200 جنيه، والصناعي 50 جنيهاً، والإداري 250 جنيهاً.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي "واضحة بالانحياز الى المواطن أولاً"، حيث تم إصدار توجيه إلى المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح، وحدث تخفيض يتراوح بين 10 و55% من القيم المحددة.

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم خصم 25% من قيمة جدية التصالح للمواطن الذي يسدد مخالفات البناء كاملاً دون تقسيط، مؤكداً على قوله: "احنا مفيش عداء بيننا وبين المواطن"، و"مش هنزيل بيت فيه سكان عايشين فيه".