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توقيع الكشف المجاني على 2211 مواطنا في قريتين بأسوان

كتب:

عبد الله مشالي
05:58 ص | الأحد 13 سبتمبر 2020
توقيع الكشف المجاني على 2211 مواطن في قرية الطوناب

توقيع الكشف المجاني على 2211 مواطن في قرية الطوناب

واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت رعاية السيد الدكتور ايهاب عماد حنفي مدير المديرية، وإشراف الدكتور طارق أحمد حسن منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية، بالأمس، أعمال القوافل العلاجية من جديد، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا.

وتم تنظيم قافلة طبية للكشف المجاني في قرية الطوناب بمركز إدفو وقرية قورته ثالث بمركز نصر النوبة واستمرت لمدة يومين في كل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبي على 2211 مواطنا، وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

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