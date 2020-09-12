هالة زايد: المناعة الناتجة عن لقاحي كورونا في مصر قد تستمر 6 أشهر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن تجارب لقاحي كورونا في مصر، ستجرى في 3 أماكن، جرى تحديدها وفق المعايير الدولية، وراجعتها جهات دولية.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "لدينا معامل قوية جدًا، والمركز القومي للبحوث ومعامل القوات المسلحة، لأننا نقيس الأجسام المضادة التي أنتجها المبحوثين والمتطوعين".

وتابعت، أنه سيجرى الإعلان غدًا، عن "لينك" الموقع الخاص بتلقي طلبات التطوع للخضوع إلى التجارب، وتحتوي على شروط القبول والرفض: "عندما تنطبق الشروط، تؤكد على أنك موافق على البحث، ثم يجرى تحديد موعد ومكان البحث".

وأردف: "أول حاجة بتعرف البحث وتفاصيله، وتعرف كل حاجة، وبعدها يوقع على موافقته، ثم يخضع للفحص الكامل للتأكد من أن الشخص مستوفي الشروط الصحية، ثم يحصل على أول جرعة في الكتف، ثم يوضع تحت الملاحظة لمدة ساعة، وبعدها يذهب إلى المنزل، ويتصل به الفريق بعدها بأي 24 ساعة لسؤاله عما إذا كانت هناك أعراض جانبية، ويتواصل مع الفريق لمدة 14 يومًا على فترات متقاربة، وفي اليوم الـ21 يحصل على الجرعة الثانية، وبعد 45 يومًا من الجرعة الأولى نبدأ نحلل الأجسام المضادة، وبعدها نرصد المدة التي استغرقتها المناعة في جسمه".

وواصلت: "من الممكن استمرار المناعة الناتجة عن الحصول على الجرعتين لمدة 6 أشهر، ولا نتوقع أن تكون المناعة مدى الحياة، وقد تستمر أكثر من 6 أشهر".