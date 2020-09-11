اليوم.. عزاء الفنانة عايدة كامل بالشيخ زايد

يقام مساء اليوم الجمعة، عزاء الفنانة القديرة عايدة كامل والدة الدكتور هشام عزمي، أمين المجلس الأعلى للثقافة، بمنزل الأسرة بالشيخ زايد.

ونعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، الفنانة الكبيرة عايدة كامل التى غيبها الموت صباح الاثنين 7 سبتمبر، عن عمر يناهز 89 عاما، بعد فترة صراع مع المرض، وأبدت حزنها لرحيل مجموعة من علامات قوى مصر الناعمة خلال هذا العام.

وقالت الوزيرة، إن فن التمثيل فقد إحدى نجماته البارزات والتى نجحت فى وضع بصمة مميزة على الشخصيات التى قامت بأدائها، وأن أعمالها ستبقى خالدة فى تاريخ الفن.

وتقدمت الوزيرة بالعزاء لأسرة الفنانة ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته .

ولدت الفنانة عايدة كامل عام 1931 وتزوجت من الفنان الراحل محمود عزمي ونجلها هو الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، درست اﻹذاعة في الجامعة وحازت على درجة البكالوريوس، وعملت في السينما منذ مطلع الخمسينات ثم كرست جهودها للدراما التليفزيونية والإذاعية منذ الثمانينات.