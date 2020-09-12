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زايد عن مضاعفات لقاحي كورونا: كبيرها "سخونية"

كتب:

شريف سليمان
11:36 م | السبت 12 سبتمبر 2020
وزيرة الصحة والسكان

وزيرة الصحة والسكان

طمأنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، المواطنين بخصوص التجارب السريرية التي تجرى على لقاحي فيروس كورونا بمصر.

وقالت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "طالما التحاليل تدل على أن الحالة الصحية قوية، إذا حدثت أي أعراض جانبية فإنها ستكون عبارة عن ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وهو ما حدث مع أحد المبحوثين في أكسفورد من إجمالي 35 ألف حالة تم إجراء البحث عليهم منذ شهر يوليو الماضي".

وتابعت وزيرة الصحة: "نمتلك الكفاءات والمعامل الوطنية التي تؤهلنا إلى إجراء هذه التجارب، وإمكانياتنا مسخرة لصالح الوطن والتعامل مع العالم، للتخلص من وباء كورونا بشكل مستديم لكي ترجع الحياة بشكل قوي، وأدرنا الأزمة بكفاءة علمية".

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