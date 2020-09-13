موعد تنفيذ كمسارية قطار المنصورة من النقل للبضائع

كشف عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، عن موعد تنفيذ قرار نقل كمسرية واقعة قطار المنصورة، بالتجاوز في حق مجند بالقوات المسلحة، بأنه خلال الأسبوع الجاري.

وأعلنت وزارة النقل، جزاءات بشأن قيام كمسرية قطار رقم 948 المنصورة - القاهرة، بالتجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار بسبب تذكرة، وجاءت من بينها استبعاد كل من عادل فاروق رئيس القطار، وعادل صلاح المشرف بالقطار عن العمل بقطارات الركاب، وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع.

"فكري": كمسارية قطار المنصورة ينفذون القرار الاسبوع الجاري

وقال فكري، في تصريحات لـ"الوطن"، إن التنفيذ سيكون خلال الإسبوع الجاري بعد الانتهاء من التحقيقات، مستنكرًا ما قاما به رئيس القطار والكمساري من تجاوز في حق أحد الركاب بالقطار.

وكانت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، أدانت الواقعة في بيان رسمي عقب وقوعها، مقدمة اعتذار لجمهور الركاب بوجه عام، وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.