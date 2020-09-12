إسكان النواب: قانون التصالح كان كتلة صلبة وتعديلاته أرضت الجميع

قال عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء، ليس كتلة صلبة تم قذفها في حجر المواطن المصري حتى أرقته، وتم إجراء تعديلات على القانون، لمنع كل ما يعوق تصالح المواطنين مع الدولة: "أدركنا الموقف بسرعة، وعملنا تعديل بتيسيرات غير عادية".

وأضاف "مخاليف"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية "DMC"، أن القانون من شأنه القضاء على نزيف البناء على الأراضي الزراعية والعشوائيات، وبناء بنية تحتية تليق بالعقارات الجديدة، والارتقاء بحياة المواطنين.

وأوضح أن الدولة أقامت 18 مدينة جديدة، وهو الرقم الذي لم يتحقق على مستوى الحكومات المتعاقبة من قبل: "عايزين نقضي على العشوائيات، والتعدي على الأراضي الزراعية، عايز أقنن لك الوضع بتاعك".

وأكد أنه تم مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، مع التسهيل في الإجراءات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء، وفي حال توجه المواطن طلبا للتصالح، فسيتم إعطاءه نموذج 3، الذي يقضي بعدم هدم منشأته المخالفة، مشيرا إلى أن المالك الذي لجأ إلى تقنين أوضاعه، والتصالح في مخالفات البناء، هو المستفيد الأول من التصالح، حيث أن التصالح سيوفر له ارتفاع سعر وحداته السكنية، وإنشاء بنية تحتية وأساسية.