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سيدة القطار: تكريم الرئيس شرف ليا

كتب:

محمد عزالدين
11:36 م | السبت 12 سبتمبر 2020
سيدة القطار

سيدة القطار

روت صفية أبو العزم، سيدة قطار المنصورة، تفاصيل واقعة المجند والكمسري، قائلة: "كنت جالسه في آخر كرسي وكانت هناك مشادة بين الكمسري ومجند بالقوات المسلحة والكمسري قال له إنه سيقوم بتسليمه، شديت العسكري وقلت له اقعد في القطار ومش هتنزل وأصريت على بقاء المجند في القطار والمجند كان مثالا جيدا لأبطال القوات المسلحة".

وقالت صفية أبو العزم في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أرفض إهانة الجيش المصري بأي شكل من الأشكال"، مضيفة: " كان لازم الكمسري يطلب حقه بأسلوب جيد، بقول للمجند أنت راجل من ضهر راجل والمجند لم يتجاوز أو يقول أي شيء والتزم وأثبت أنه تربى بشكل جيد في المؤسسة العسكرية".

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي أرسل لها هدية بعد علمه بالواقعة: "شرف لي قيامه بتكريمي"، مضيفة: "وزير الدفاع تواصل معي وقدم لي التحية والشكر على ما فعلته مع المجند وكان في قمة التواضع".

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