وفاة عامر تنفي وفاة والدتها: إشاعة سخيفة

أعلنت الفنانة وفاء عامر غضبها الشديد من الشائعات التي ترددت عبر السوشيال ميديا عن وفاة والدتها.

وكتبت وفاء عبر حسابها على فيسبوك: "الحمد لله أمي بخير، إشاعة سخيفة زي مطلقها".

وكانت الفنانة وفاء عامر، أجرت مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، وأشادت بالسيدة صفية أبو العزم، سيدة القطار، وقالت لها: "هي النجمة النهاردة، تسلم الأرض اللي شالت رجلك، وتسلم البطن اللي شالتك".

وأكدت أن ما فعلته "سيدة القطار"، ليس جديدًا على المرأة المصرية، وأن ما قامت به يدل على "جدعنة ولاد البلد"، التي تتمتع بها، مقترحة أن يجرى منحها لقب الأم المثالية عن هذا العام.

وطالبت الفنانة وفاء عامر، بعمل كارنيهات يستطيع بموجبها مجند القوات المسلحة استقلال القطارات بالمجان.