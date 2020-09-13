طقس اليوم الأحد: ارتفاع الرطوبة وجنوب البلاد يتأثر بمنخفض الهند الموسمي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وترتفع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الجو، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، لطيف على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلاً.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالة الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد نشطة على جنوب سيناء، ويتأثر شمال البلاد بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وعن الملاحة البحرية ففي البحر المتوسط يكون ارتفاع الموج خفيف إلى معتدل من متر إلى متر ونصف وتكون الرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر فيكون ارتفاع الموج معتدل من متر ونصف إلى مترين وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الأردن

وطبقا لدائرة الأرصاد الجوية بالأردن، فإن طقس اليوم يشهد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية العالية وحارة نسبياً في باقي المناطق، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع وجود احتمال ضعيف في ساعات ما بعد الظهر لهطول أمطار خفيفة في أجزاء محدودة من شرق المملكة ، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الطقس في البحرين

أما عن الطقس في مملكة البحرين طبقا لإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ،فمن المتوقع اليوم الاحد أن يسود طقس حار مع بعض السحب ورطب أحيانا، وبالنسبة للرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلي 10 عقد ولكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة بعد الظهيرة ، وارتفاع الموج يكون من قدم إلى ثلاثة أقدام.