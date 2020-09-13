بدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، تلقي طلبات التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2020/2021 من تاريخ 15/8/2020، لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان، بالشراكة مع قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة، وتنتهي فترة تلقي الطلبات الثلاثاء 15/9/2020.

وترصد السطور التالية معلومات عن شروط التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة للعام الدراسي المقبل في نقاط محددة، كما يلي:

1. يحق التقدم للدبلومة، الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها.

2. يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد.

3. يعقد امتحان تحريري للمتقدمين في مجال الإدمان والتعاطي.

4. يشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها قسم علم النفس ويعفى الطلاب الملتحقين من صندوق مكافحة الإدمان من الامتحان التحريري.

5. يتم تلقي الطلبات على الموقع الإلكتروني لكلية الآداب جامعة القاهرة، في الفترة من 15/8/2020 وحتى 15/9/202، ولن يتم قبول أي طلبات إلا عن طريق الرابط المعلن على الموقع الإلكتروني.

6.. إعلان قائمة الطلاب المؤهلين لدخول اختبارات القبول تباعا، والإعلان عن جدول امتحانات القبول لاحقا.

7. اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة في مجال علم النفس والطب النفسي واﻻجتماع، لتقديم منهج دراسي متخصص في اضطرابات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من المنظورات العلمية.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أعلنت فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2020/2021 لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة.