سوهاج: 40% من مخالفي البناء تقدموا بطلبات للتصالح

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إنّ سوهاج من المحافظات الزراعية الكبيرة والأشد احتياجا في مصر، وأنّ الدولة المصرية متدخلة في سوهاج بشكل قوي الفترة الماضية من خلال تطوير البنية الأساسية والتحتية، ومشروعات المياه، الكهرباء، الرصف، المدارس، ومراكز الشباب، موضحا أنّ 40% تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.

وأكد الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ الدولة تركز مع الصعيد بشكل عام ومع سوهاج بشكل خاص، موضحا أنّ مبالغ التصالح على مخالفات البناء ليست كبيرة، ففي بداية الأمر كانت سعر المتر بالمحافظة 90 جنيها، وبعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصادرة أمس، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم التخفيض ليكون سعر المتر 50 جنيها، وهذا قرار صائب.

وتابع: "تخطينا نسبة الـ40% من المخالفات التي تم فيها التقدم على التصالح بالفعل، وفي الفترة الماضية بعد توجيهات الرئيس بمراعاة البعد الاجتماعي وبعد انخفاض الأسعار، هناك إقبال غير مسبوق على التقدم، لذلك نعمل حتى يومي الجمعة والسبت وعلى مدار الأسبوع كله دون إجازات".

وأشار إلى أنّه يتم تقديم تيسرات بشكل جيد لتشجيع المواطنين على التصالح، وأن قانون التصالح يأتي في صالح المواطن المصري والدولة.