التعليم العالي: المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات قد تبدأ الأحد

كشف السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث، أن موعد انطلاق المرحلة الثالثة التنسيق الثانوية العامة 2020، سيكون خلال 72 ساعة من موعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية الجاري تنفيذها في الوقت الحالي، لافتًا إلي أنه من المقرر أن تنطلق المرحلة الثالثة بحد أقصى الأحد المقبل، وإتاحة التسجيل الرغبات لها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وأضاف "عطا" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن عملية التسجيل تسير بصورة طبيعية دون رصد أي مشكلات بشأنها، مؤكدًا أن التعامل معها سيكون في حدود النسب المسموح بها من قبل المجلس الأعلي للجامعات، والقررة بـ10% من إجمالي عدد طلاب المرحلتين.

"عطا": التحويلات مرة واحدة فقط لكل طالب

وأكد "عطا"، أن التحويلات ستكون مرة واحدة لكل طالب، لافتًا إلى عدم وجود أي تحويلات ورقية من خلال مكتب التنسيق، مناشدًا الطلاب الاختيار الصحيح أثناء إجراء تحويلات لتقليل الاغتراب، وكذلك التحويلات ما بين الكليات المناظرة وغير المناظرة، إضافة إلي المحافظة على الرقم السري وعدم إفشائه لأي شخص حفاظًا على مستقبلهم.

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، التسجيل لتقليل الاغتراب تجريبيًا، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق 2020، وذلك لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين سجلوا رغباتهم في المرحلتين الفترة الماضية، عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني.

https://tansik.egypt.gov.eg/application/

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن 55 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.

وأضاف، أن الموقع مستمر في استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن، وهي:

أولاً.. التحويل بين الكليات:-

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء شروط التحويل لبعض الكليات، مثل اختبارات القدرات التي أجريت قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى.

- المفاضلة بين الطلاب يكون على أساس مجموع الثانوية العامة.

ثانيًا.. التحويل بين المعاهد:-

- يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه لأحد المعاهد العالية أو المتوسطة أن يقوم بتحويل لآخر في ذات التخصص أو تخصص آخر، بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالمعهد المراد التحويل إليه، وذلك في ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.