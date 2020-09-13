محافظ مطروح: إقامة المعرض الثامن لمنتجات الشباب بالمجان

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن تنظيم المعرض الثامن لبيع منتجات الشباب والجمعيات الأهلية وأصحاب المشروعات الصغيرة والسيدات المعيلات وذلك في الفترة من 8 وحتى 10 أكتوبر 2020 م ولمدة 3 أيام بالنادي الاجتماعي بمطروح.

وقال "شعيب"، اليوم، إن هذا المعرض يعد الثامن ضمن سلسلة من المعارض الذي تنظمها المحافظة بالمجان لتشجيع الشباب والسيدات المعيلات وأصحاب الحرف اليدوية وذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة وطلبة المدارس لعرض وبيع منتجاتهم دون تحملهم أي أعباء مالية مع تحقيق عائد ربح مناسب لهم ومساعدتهم على فتح منافذ تسويقية لهم لتسهيل وصول منتجاتهم للمواطنين.

وأضاف أن المعارض السابقة حققت نجاحًا وإقبالًا كبيرًا من المواطنين نظرا أن أسعارها مناسبة للجميع مع تحقيق استفادة مالية للعارضين.

وأكدت صباح توفيق مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح أنه على الراغبين في الاشتراك بمعرض بيع منتجات الشباب والجمعيات الأهلية، التوجه لإدارة السياحة والمصايف بديوان عام المحافظة، لافتة أن الاشتراك بالمعرض دون أي رسوم إدارية.

ووجه محافظ مطروح بالتيسير على الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة من أبناء المحافظة وفتح منافذ تسويقية لهم لتسويق منتجاتهم وتقديم جميع الدعم والتيسيرات لهم.