مواطنون يقيمون 52 دعوى قضائية ضد محافظ كفر الشيخ

تقدم عدد من أصحاب الأملاك في مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بدعاوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري ضد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وآخرين، بسبب صدور قرارات أضرت بأملاكهم داخل مدينة مصيف بلطيم حسب الدعاوى.

وتضمنت مذكرات 52 دعوى قضائية، والمرفوعة من سعد الخطيب، وإبراهيم عبدالحليم سنيور، المحاميان في مركز البرلس، والموكلان من أصحاب الأملاك، أمام محكمة القضاء الإداري، ضد محافظ كفر الشيخ، وآخرين من قيادات المحافظة، بصفتهم، بخصوص صدور قرار من المحافظ بتاريخ 30 ديسمبر 2019، بإلغاء حق انتفاع 56 قطعة أرض لعدد من المواطنين، بعد مرور 15 عامًا لعدم استخدامها.

وتبين من مذكرات الدعاوى، أن قطع الأراضي الملغي انتفاعها جرى تخصيصها عام 1978، وتوقف العمل بالبناء عليها منذ ذلك التاريخ وحتى عام 2007 بسبب حدوث تآكل حولها نتيجة غمرها من أمواج مياه البحر المتوسط، وكذا من 2007 إلى عام 2015 لحين إتمام إقامة الحواجز الخرسانية "مصدات" لأمواج البحر المتوسط، وتحديد خط الحظر بمعرفة حماية الشواطئ.

وقال سعد الخطيب، محامي ملاك بمصيف بلطيم، في بيان صحفي له، صادر اليوم، إن إدارة المصيف كانت تسمح بالبيع، والشراء، والنقل، والتوريث، ويصدر عن ذلك عقود للملاك الجدد، ويجرى تحصيل حق الانتفاع منهم سنويا، حتى تاريخ صدور قرار محافظ كفر الشيخ المشار إليه.

وأضاف إبراهيم عبدالحليم سنيور، المحامي الثاني لأصحاب الأملاك بمصيف بلطيم، أن هناك ملاك جرى سحب القطع الخاصة بهم بعد شرائها من أصحابها بأيام بالرغم من عدم مرور 15 عاما على عدم استخدامها وفقًا لقرار محافظ كفر الشيخ حتى يجري إلغاء انتفاعها، فيما تنص المادة 995 من القانون المدني والتي جرى سحب القطع على أساسها لا تنطبق على قطع مصيف بلطيم، بل تنطبق على قطع الأراضي الزراعية فقط.