تصريحات عمار حمدي تتسبب في أزمة بالأهلي

تلقى عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار لصفوف طلائع الجيش، اتصالات جديدة من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وذلك بعد تصريحات اللاعب في وسائل الإعلام.

وأكد عبدالحفيظ في اتصاله مع عمار حمدي، استياءه الشديد بسبب خروجه للحديث في وسائل الإعلام من جديد، رغم تحذيره من الحديث حول مستقبله في الفترة المقبلة، خاصة أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر طلب عودته لصفوف الفريق في بداية الموسم الكروي الجديد.

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