الكشف على 1211 مريضا خلال قافلة طبية مجانية بمركز دمنهور

في إطار خطة محافظة البحيرة، بتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة، والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية علاجية بقرية منشأة نصار بمركز دمنهور.

وصرح الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة، إنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1211 مريضا من خلال 4 عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة.

وتمثلت التخصصات في "جراحة عامة، جلدية وتناسلية، أمراض عيون، مسالك، أطفال، نساء وتوليد، أمراض باطنة"، بالإضافة إلى عمل 361 تحليل دم وطفيليات، و6 آشعة سينية، و32 موجات صوتية، و90 كشف مبكر على الأمراض غير السارية، و100 استبيان، و4 حالات خلع أسنان وعمل تثقيف صحي لـ 231.