أسعار التصالح على المتر التجاري بمحافظة سوهاج

يتراوح سعر التصالح على المتر المربع للمنشآت التجارية، في محافظة سوهاج، بين 1150 و1152 جنيها، بحسب موقع البناء المخالف.

ويبلغ سعر المتر في حي الكوثر 690 جنيها، وفي المنشأة 585 جنيها، وجرجا، 795 جنيها، البلينا، 870 جنيها، واخميم، 1152 جنيها، وطهطا 480 جنيها، وطما، 690 جنيها، وجهينة، 525 جنيها، وساقلته، 420 جنيها، ودارالسلام، 420 جنيها، والوحدات المحلية للقري 200 جنيها، والنجوع 150 جنيها.

ويبلغ سعر المتر التجاري بحي شرق 1080 جنيها، وسعر المتر في حي غرب يبلغ 1440 جنيها وفي مدينتي طما والمراغة بلغ سعر المتر 435 جنيها.