مسلم: إصرار الدولة على تطبيق قانون التصالح سيكون سبب التزام المواطنين

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إنه يتوقع زيادة طلبات التصالح في مخالفات البناء، خلال الفترة الماضية.

وأضاف مسلم، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى: "أتوقع أن يكون الإقبال كبيرًا، وبخاصة في الأرياف"، مشيرًا إلى أن المواطنين عندما يرون إصرار الدولة المصرية على تطبيق القانون فإنهم يحترمونه.

وتابع: "الناس لو راهنت على تراخي الدولة، فسيحدث تراجع في عدد الملتزمين بالقانون"، معربًا عن تمنيه بأن تستطيع الحكومة حل كل المشكلات التي تواجه المواطنين.

وواصل: "أتمنى تبقى الناس مبسوطة، لكن في العادة محدش بيبقى مبسوط وهو بيدفع فلوس، لكن أكيد الناس أخطأت".