عمرو أديب: قانون التصالح الجديد نقلة تاريخية لمصر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في ملفات مخالفات البناء جاء واضحا وسليما، موضحًا أن قرارات اليوم راعت البعد الاجتماعي للمواطنين.

وأكد "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الدولة المصرية تنحاز للإنسان البسيط الذي يمتلك منزلا بسيطا، وأن للمواطن المصري حق في العيش في طمأنينة وارتياح وسعادة وهي ما تبحث الدولة المصرية لتوفيره لجميع المواطنين خلال هذه الفترة.

وأضاف أنه بالتصالح مع الدولة في البناء المخالف يؤمن المواطن مستقبل أولاده ويكون قادرا على بيع منزل أو تورثيه والحصول على قروض من البنوك على شهادته.

وأشار إلى أن ملف التصالح نقله تاريخية، موضحًا أن رئيس الوزراء شرح أسباب تعامل الدولة الجاد في هذه المرحلة، حيث إن هذا البناء غير شرعي وغير قانوني وغير منظم، لا بد أن يكون لك منزل مقنن مسجل بالشهر العقاري لكي تكون أكثر اطمئنانا على المستقبل، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك قانون يخص الملف.