طقس الغد: مائل للحرارة رطب.. ورياح نشطة بأماكن متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّه من المتوقع أن يسود غدًا الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وترتفع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الجو، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، لطيف على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلاً.

حالة الرياح

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنَّ حالة الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد نشطة على جنوب سيناء، ويتأثر شمال البلاد بمرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

الملاحة البحرية

وفي البحر المتوسط يكون ارتفاع الموج خفيفًا إلى معتدل من متر إلى 1.75 متر، وتكون الرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر فيكون ارتفاع الموج معتدلًا إلى مضطرب من 1.75 متر إلى مترين وربع وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات حرارة المدن غدًا الاثنين

القاهرة 34 24

الإسكندرية 30 25

وادي النطرون 34 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 25

بلطيم 31 25

مطروح 29 23

السلوم 30 22

سيوة 36 23

بورسعيد 31 25

دمياط 31 26

الزقازيق 34 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 23

العريش 33 23

رفح 32 22

رأس سدر 38 25

نخل 37 20

نويبع 35 29

طابا 34 25

كاترين 34 20

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 28

مرسي علم 37 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 23

المنيا 36 22

أسيوط 37 24

سوهاج 38 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 27

إدفو 41 27

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 42 22

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 27

حلايب 35 27

رأس حدربة 35 28