المتر التجاري يبدأ من 80 جنيها والسكني 50 في تصالح مخالفات القاهرة

أقر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عدة تيسيرات للراغبين في التصالح على مخالفات البناء، تشجيعا لهم للتقدم للتصالح قبل نهاية الشهر الجاري، ومد مهلة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة للراغبين في التصالح.

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن هناك فارقا بين سعر المتر السكني والتجاري، فيما يتعلق بقيمة التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن الأسعار تتفاوت حسب طبيعة المنطقة ومساحة الشارع.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، في محافظة القاهرة مثلا، أحياء مصر الجديدة والنزهة، سعر المتر السكني 1200 جنيه، والتجاري 1400، بالنسبة للشوارع الأكبر من 25 متر، والشوارع الأكبر من 10 مترات، السكني 1000 جنيه، و1200 للتجاري، والشوارع الأقل من 10 تقدر بـ800 جنيه للسكني، و1000 جنيه للتجاري.

وأوضح أن مناطق مثل التبين، يتراوح سعر السكني من 280 و100 و50 جنيها، حسب الشوارع، أما التجاري يتراوح ما بين 980، و130 و80 جنيها، وفى السيدة زينب، سعر المتر السكني يتراوح بين 400 و200 و100 للسكني، أما التجاري 800 و400 و150 جنيها.

وفى وقت سابق، وجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الوحدات المحلية بالأحياء والمدن، بقبول أي أوراق يقدمها المواطن للتصالح على مخالفات البناء، على أن يتم استكمال الأوراق والمستندات على مدار شهرين، وإزالة أي عراقيل، استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك توجيهات لكل المحافظين بقبول أي طلب تصالح حتى يتم البت فيه، لافتًا إلى أنه يتم منح المواطن نموذج 3 بمجرد تقديم طلب التصالح لوقف أي إجراءات أو أحكام خاصة بالعقار المراد التصالح بشأنه

كما أكد الكتاب الدورى الصادر من التنمية المحلية إلى المحافظات قيمة جدية التصالح بنسبة 25% كالتالي وهى كالتالي:

20 ألف جنيه في المدن عن مخالفات البناء، 5 آلاف فى مخالفات البناء بالقرى، و40 ألف جنيه مخالفات البروز في المدن، 10 آلاف جنيه مخالفات البروز في القرى، 50 ألفا عن زيادة المسطح في المدن، 12 ألف جنيه عن زيادة المسطح في القرى، 80 ألف جنيه عن بناء السطح بالكامل بالمدن، 20 ألفا عن بناء السطح بالكامل بالقرى، 120 ألف جنيه عن تحويل البدروم لنشاط غير مرخص قيمة جدية التصالح في المدن، 30 ألف جنيه عن تحويل البدروم لنشاط غير مرخص في القرى، 250 ألف جنيه قيمة جدية التصالح بشأن البناء بدون ترخيص في عواصم المحافظات، 160 ألفا فى المدن، 40 ألفا فى القرى.