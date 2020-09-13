أديب لوزيرة الصحة: أنا ورجالتي جاهزين للمشاركة في التجارب السريرية

أبدى الإعلامي عمرو أديب استعداده للمشاركة في التجارب السريرية للقاحات فيروس كورونا، قائلا لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد: "لو الأعداد قليلة، احنا جاهزين أنا والرجالة بتاعتي كلهم كلنا ناخد الفاكسين ونتبرع".

وردت عليه الوزيرة خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب: "كلنا لازم نتضامن في هذه التجارب اللي بننتج مش لمصر ولكن للإنسانية كلها حاجة تحللها المشاكل الصحية أدت لكثير التداعيات الاقتصادية وإهمال كثير من الأمراض الأساسية ووفيات في حاجات تانية وأمراض تانية عشرات أضعاف كورونا، أي متطوع ينطبق عليه الشروط بنرحب به ولا يمكن نجري تجارب غير ما اتأكدنا من كل الوسائل العلمية من كفاءة التطعيم".

وفي سياق متصل قالت الدكتور هالة زايد إنه بالرغم من الإصابات الكثيرة نتيجة فيروس كورونا التي تشهدها العالم ولاسيما في أوروبا والهند إلا أن معدلات الوفيات "لو جمعنا كل الإصابات في العالم هنلاقيه بيرتفع، ولو جمعت كل الوفيات في العالم بينخفض".

وأضافت "زايد" أن شراسة فيروس كورونا ليست في مصر فقط ولكن في العالم أجمع، بما فيها الدول التي شهدت تفشيا كبيرا للفيروس مثل البرازيل أو الهند أو أوروبا.

وأوضحت أن انخفاض الوفيات نتيجة لعدة أسباب منها تطوير بروتوكولات العلاج ووعي المواطنين، مردفة: "أعراض الفيروس في مصر مختلفة، وفي دول العالم مختلفة، وهناك بعض الحالات بيجيلها أعراض في الجهاز الهضمي لكن الأعراض الأساسية هي ارتفاع درجات الحرارة وضيق في التنفس والأعراض التنفسية".