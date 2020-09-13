مستشفيات الإسكندرية تستقبل 97 مرشحاً محتملاً لـ"النواب"

استقبلت مستشفيات الإسكندرية 97 مرشحاً محتملاً لخوض انتخابات مجلس النواب 2020، حتى الآن، منذ بدء مرحلة إجراء الكشف الطبي للمرشحين يوم الجمعة الماضي، وفقاً للاشتراطات والجداول المعلنة من قبل الهيئة العليا للانتخابات.

وحددت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية 7 أماكن تتضمن مستشفيات ومعامل تحاليل، لإجراء الفحوصات الطبية للمتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب.

وقال الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، إنه تقرر استقبال راغبي الترشح للبرلمان لإجراء الكشف الطبي في مستشفيات رأس التين العام، والجمهورية العام، والعامرية العام، والقباري العام، وشرق المدينة، علاوة على المجلس الطبى العام بالإسكندرية، بينما يتم عمل التحاليل الطبية بالمعامل الرئيسية لمديرية الشئون الصحية بمنطقة "أبي الدرداء" غرب المحافظة.

وأضاف عبد الغني أن مستشفيات وزارة الصحة مستمرة في استقبال راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب على مدار أسبوعين، تنتهي في 26 سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أنه يتم إجراء الكشف الطبي والتحاليل اللازمة لبيان خلو المرشح من الأمراض الذهنية والنفسية، بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، والتأكد أنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وذلك وفقا لقرار وزيرة الصحة رقم 593 لسنة 2020.

وأوضح أن مواعيد الكشف الطبي بالمستشفيات تبدأ يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير، الذي تحدد فيه ميعاد الكشف الطبي من التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً.

وأشار إلى أن الرسوم المقررة حددتها وزارة الصحة بمبلغ 2850 جنيهاً، لافتاً إلى أنه يُسمح لمن لم يجتاز الكشف الطبي التظلم من قرار اللجنة الطبية، وذلك خلال 24 ساعة من تسلمه نتيجة الكشف، أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض، من قبل المجلس الطبي العام بالإسكندرية.