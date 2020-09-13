انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس أمس وأول أمس شهد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بين 36 إلى 37 درجة مئوية.

وأضاف شاهين، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ اليوم يشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة مقارنة بالـ48 ساعة الماضية، خاصة القاهرة ومحافظات الوجه البحري، لكن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد إحساسنا بارتفاع درجة الحرارة خاصة في فترات النهار، إضافة لفترات الليل، التي ما زالت فيها نسب الرطوبة مرتفعة وتشعرنا بارتفاع درجات الحرارة أيضا.

وتابع أنّ درجات الحرارة اليوم ما زالت حول معدلاتها الطبيعية بالنسبة للسواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدل الحرارة بداية من السلوم ومطروح غربا مرورا بالإسكندرية وبورسعيد حتى رفح والعريش، وتتراوح درجات الحرارة بين 30 إلى 32 درجة مئوية على هذه المناطق، والوجه البحري والقاهرة 35 درجة.

وأشار إلى أنّ درجات الحرارة في شمال الصعيد تصل لنحو 39 درجة مئوية، وجنوب الصعيد بين 40 إلى 42 درجة، وتقل نسب الرطوبة في مناطق جنوب الصعيد.