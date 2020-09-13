"تحكي تاريخ التراث السيناوي".. أطول جدارية بمدينة الطور

شارك عدد من طلاب الفرقة الثالثة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، في أعمال تجميل وتطوير مدينة الطور، بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في اطار الطفرة التنموية التي تشهدها المدينة من تطوير البنية التحتية، وإقامة مشروعات خدمية.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الطلاب أبدعوا في توضيح تاريخ شبه جزيرة سيناء، وإبراز التراث السيناوي، والمعالم السياحية، من خلال أطول جدارية جرى إنشائها على مستوى المحافظة بمدينة الطور.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر من قبل جامعة حلوان مع المحافظة، لتجميل شوارع المدن، من خلال رسومات مبهجة، وفي نفس الوقت تعطي نبذة تاريخية وثقافية لزوار المدينة.

ومن جانبهم، أعرب الطلاب المشاركون في العمل الفني عن سعادتهم بتواجدهم في محافظة جنوب سيناء، مؤكدين أن المحافظة تتميز بطابع جمالي طبيعي، مما كان له أثر كبير في إبراز هذا الجمال على هيئة جدارية كبيرة بمنطقة الكورنيش.

وأكد الطلاب أن هذه الجدارية تعد من أهم المشروعات العملية التي قاموا بتنفيذها، كونها تعبر عن سيناء بطبيعتها والعادات والتقاليد التي توجد بها، والفلكلور السيناوي الذي يُعد من اهم سماتها.