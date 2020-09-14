حظك اليوم الاثنين 14-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن علم الأبراج أنه يختص بتقسيم صفات الأفراد إلى إيجابية وسلبية، وذلك وفقًا لدراسة مواقع الشمس والنجوم والكواكب، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

يمدك الفلك اليوم باليقظة الذهنية والموهبة العملية.. تستعيد هدوءك النفسي وتستمتع بوقتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعل الرومانسية تخيم عليك ويمدك بالعواطف الجياشة.

ومن أبرز مشاهير الحمل الفنان وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تكون صبورا وأن تشرح رغباتك بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. تجنب المشادات العنيفة خاصة في نطاق العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد آدم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدعوك اليوم لتوسيع دائرة أعمالك ومعارفك، انطلق كيفما تشاء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر يدعم علاقتك بالأخوة والأحباب.. تبدو في حالة مزاجية حلوة وفي صورة رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان بيومي فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تراجع حساباتك بدقة وواقعية إذا أردت أن تحقق نتائج إيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

"الشمس" في منزل العلاقات مما يجعلك راضيا بما لديك وتجد السعادة في متناول يديك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان فارس كرم، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك الثقة ويجعلك جاهزا لاتخاذ قرارات صائبة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

عاطفيا واجتماعيا: تكسب الإعجاب ببساطة وتميل اليوم نحو الاهتمام بمظهرك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة دينا فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك ألا تبعثر طاقتك لتحسن توظيف جهدك وتحديد مسارك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في التأمل، فقط راقب في صمت ولا تبح بأفكارك وخططك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بعلاقات متينة ودافئة تربطك بالبعض، كما أن الأصدقاء يمثلون اليوم مساحة مهمة في حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

حتى ولو تعقدت بعض الأمور العاطفية أو المالية.. فلا تتردد في طلب النصيحة ممن تثق بهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمود البزاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك تجاه الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على الإبهار، اظهر واخرج للنور.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

قد تحصل اليوم على إجابة شافية وتجد علاجا لمشكلة ما.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يجعلك موضوعيا في نظرتك وتحليلك لمجريات الأمور المالية.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

"الشمس" بمنزل الحظ تحسّن علاقتك بمن تحب وتشعر بمزيد من الرضا والسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم تنصحك الأفلاك ألا تدخل في صراع قُوىَ مع شركاء العمل والحياة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك.. انتبه فالوضع الفلكي قد يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد داوود، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على التركيز في كل عمل تقوم به وتحرز تقدما سريعا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تمنحك الأفلاك طاقة وحيوية وقد يساعدك ذلك على إصلاح علاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المغنية الأمريكية كاميلا كابيلو، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مارس.