إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية في بسوهاج

أصيب 7 اشخاص في مشاجرة استخدمت فيها الأعيرة النارية بقرية ""قاو غرب"، التابعة لمركز طما شمال سوهاج، بسبب خلافات الجيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج الجامعي وطما المركزي.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طما بنشوب مشاجرة بقرية "قاو غرب"، دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة نشوب مشاجرة بين طرف أول "عبده البدري عبد القادر"، 25 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة، و"سميرة خ. أ."، 52 سنة، مصابة بطلق ناري بالركبة اليسري، وطرف ثاني "عبد الكريم سمير خلف"، 28 سنة، مصاباً بكسر في الركبة، و"سميرة خ. م."، 52 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و"نادية ع. ع."، 55 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و"حمادة محمد خلف"، 28 سنة، مصاباً بكسر في الفك، و"كرم سمير خلف"، 9 سنوات، مصاباً بكسر في المرفق الأيسر، و"محمد خلف محمد"، 48 سنة، مصاباً بكسر بالساق اليسرى، و"شادية ع."، 25 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.