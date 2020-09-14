طقس اليوم الإثنين 14/9/2020في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّه من المتوقع أن يسود اليوم الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وترتفع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الجو، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، لطيف على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلاً.

الطقس في مصر

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنَّ حالة الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد نشطة على جنوب سيناء، ويتأثر شمال البلاد بمرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة للملاحة البحرية، ففي البحر المتوسط يكون ارتفاع الموج خفيف إلى معتدل من متر إلى 1.75 متر، وتكون الرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر فيكون ارتفاع الموج معتدل إلى مضطرب من 1.75 متر إلى مترين وربع وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

وطبقا للهيئة العامة للأرصاد في المملكة العربية السعودية، فمتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد لمرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وعن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية لغربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل لمترين ونصف المتر، على الجزء الشمالي والأوسط وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، أما عن حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر.

الطقس في الكويت

وطبقا لإدارة الأرصاد الجوية الكويتية، فمتوقع أن يسود طقس اليوم الإثنين حار والرياح متقلبة الاتجاه تتحول لجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 32 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب العالية نهارا، ويكون مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية تتحول لشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية ليلا.