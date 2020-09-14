تزايد الإقبال على التصالح بعد زيارة رئيس الوزراء لبنها

تزايدت نسبة الإقبال بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية ومنافذ تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بمحافظة القليوبية خلال الساعات الماضية من قبل المتقدمين للتصالح عقب إعلان د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء رفع المعاناة عن أهل الريف وخفض رسوم التصالح للمتر بالقرى إلى 50 جنيه.

وسادت حالة من الفرح بتلك الخطوة الجديدة من الحكومة وقال الحاج عامر عبدالهادى من عزبة أولاد عبدالهادى بمركز بنها أن القرار الأخير بتخفيض الرسوم خفف الضغط على المواطنين من قبل الوحدة المحلية وأن توحيد سعر متر التصالح بالقرى شجع الأهالى على التقدم بطلبات التصالح وخاصة بعد الموافقة على التقدم بأى مستند واستكمال باقى الأوراق على شهرين بالإضافة إلى سداد 25 % من القيمة الإجمالية فى الوقت الحالى والسداد على 3 سنوات دفع.

وأعرب حلمى عبدالشافى من قرية ورورة بمركز بنها عن فرحته بقرار تخفيض الرسوم مؤكدا على إحساس القيادة السياسية بالمواطن البسيط وأهالينا بالقرى.

أحمد إبراهيم من قرية الجمال بطوخ أوضح أنه يمتلك 7 أفدنة موالح ومصرح له قانونا ببناء مخزن صغير بمساحة 110 مترات ولا يتعدى دورين مشيرا إلى انه فضل عدم البناء وتبوير الأرض.

ويقول علاء حمودة من قرية العمار الكبرى مركز طوخ أنه قام ببناء منزله على مساحة 140 متر منذ عام 2010 معربا عن سعادته بتخفيض الرسوم مؤكدا إنه استفاد من نسبة التخفيض عقب سداد المبلغ كاملا.

وأوضح محمد رشاد من شبين القناطر أنه تقدم للتصالح منذ 15 يوما ودفع مبلغ جدية التصالح قبل صدور قرار الحكومة بتخفيض الرسوم وجاء ليستفسرعن موقفه عقب الاعلان عن تخفيض الرسوم الى 50 جنيه للمتر وقد تم إخطاره بإنه سوف يشمله القرار الجديد وسيستفيد عقب الإنتهاء من البت فى قيمة التصالح النهائية.