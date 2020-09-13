العثور على جثة لـ"مجهول" طافية أعلى مياه ترعة بالشرقية

عثر أهالي قرية "بساتين بركات"، التابعة لمركز بلبيس محافظة الشرقية، اليوم، على جثة لشخص "مجهول"، طافية أعلى سطح مياه الترعة المارة أمام القرية.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة بلبيس، بالعثور على جثة طافية أعلى مياه الترعة، ولم يمكن الاستدلال على هوية صاحبها.

انتقلت قوة من مركز الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، ورجحت المعاينة الأولية عدم وجود شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، لاستكمال الإجراءات القانونية.