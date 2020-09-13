بعد سدادهم نحو مليار جنيه.. أين تذهب أموال تصالح الحيتان الخمسة؟

قرابة المليار جنيه هي إجمالي ما سدده 5 من حيتان البناء المخالف في الإسكندرية، كشف عن أسمائهم مصادر مطلعة لـ"الوطن"، بعد حديث رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالأمس، عنهم دون التصريح بأسمائهم، وبعد سداد المبالغ، تبادر إلى الأذهان سؤال: أين توجه هذه الأموال؟

الدكتور رأفت شميس، رئيس الجهاز التفتيش على أعمال البناء، أكد أن أموال التصالح في مخالفات البناء يستفيد منها المواطن بشكل مباشر، موضحا أنه يتم توجيهها في أعمال تطوير البنية التحتية والخدمات.

شميس قال في تصريحات لـ"الوطن"، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، أوضح آلية توزيع إيرادات التصالح، بنسب مختلفة، مشيرا إلى أنه جرى تخصيص النصيب الأكبر من الإيرادات لصالح مشروعات البنية التحتية، والصرف الصحى، وبهذا سيتم توجيه هذه النسبة للمشروعات مما يعود بالنفع على المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، أكد أنه سيتم توجيه الجزء الأكبر من مقابل التصالح لصالح لواحد من أبرز الملفات التي تحظى باهتمامات الحكومة وهو الصرف الصحي.

كانت مصادر كشفت عن أسماء "الحيتان الخمسية"، الذين تحدث عنهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، بالأمس، وقال إنَّهم دفعوا ما يقارب مليار جنيه للتصالح في مخالفات البناء.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إنَّ الـ5 رجال أعمال هم: محمد إسماعيل وجمال الغنيمي وشقيقه خميس الغنيمي وجمال حمادة وعزيز شنودة.

وأوضحت المصادر، أنَّ عزيز شنودة قُدرت غرمات مخالفاته بـ200 مليون جنيه، دفع منها 105 ملايين جنيه "كاش"، و95 مليونًا بنظام التقسيط على سنة، فيما دفع جمال حمادة 50 مليونًا ويتبقى عليه 150 مليونًا بالتقسيط على سنة، ودفع جمال الغنيمي 100 مليون جنيه ويتبقى عليه 50 مليون جنيه، وكذلك شقيقه "خميس" دفع 100 مليون ويتبقى عليه 50 مليونًا، أما محمد إسماعيل فالمفترض أن يدفع 200 مليون دفع جزءًا ويتبقى جزء.

وأكّدت المصادر أنَّ هذه الإجراءات تمت منذ أسبوع تقريبًا، مبينًا أنَّ الـ5 رجال أعمال، من كبار العاملين في مجال المقاولات منذ سنوات كبيرة، ولديهم أبراج في كل مكان في الإسكندرية تقريبًا، على حد تعبير المصادر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنَّ بعض كبار المقاولين بنوا أبراجًا مخالفة بكميات كبيرة في فترات سابقة، ومثلاً في محافظة الإسكندرية دفع بعضهم مئات الملايين من الجنيهات للتصالح في مخالفات بنائهم.

وأضاف "مدبولي"، رداً على استفسارات رؤساء التحرير وكبار الكتاب والإعلاميين في مدينة القليوبية أمس، أنه تم إلقاء القبض على هؤلاء المقاولين، وتمت إحالتهم للنيابة العسكرية بالفعل، وتمّ تحديد مخالفتهم، وهو الأمر الذي وصل لدفع أحدهم مبلغ 200 مليون جنيه للتصالح.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ هناك 5 مقاولين دفعوا للتصالح في مخالفات بنائهم مليار جنيه كاملة، متابعًا: "عشان بنوا 40 ولا 80 برج مخالف، واستغلوا الفوضى، وأصبح ده وضع قائم وناس ساكنة، وعشان يتصالحوا دفعوا 100 ولا 200 مليون جنيه".

وشدد رئيس الوزراء على أنَّ مئات الموظفين تمت إحالتهم للنيابات، وللنيابة الإدارية، مضيفاً: "إحنا مش جايين على المواطن البسيط"، مضيفًا أنَّ الحكومة بدأت بـ"الحيتان الكبار" الذين تسببوا بالظاهرة.