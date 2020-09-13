محافظ كفر الشيخ: قرار خفض رسوم التصالح أسعد المواطنين

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيض سعر التصالح للمتر في الريف إلى 50 جنيه، في إطار إجراءات الدولة لضبط منظومة البناء، أسعد المواطنين، وجعل الإقبال على تسديد مبالغ التصالح كبيرا للغاية.

وقال "نورالدين" في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، إنه منذ حوالي 3 أسابيع تم تخفيض قيمة التصالح في المدن والقرى من 40 إلى 25%، ما تسبب في ضغط بالمراكز التكنولوجية التي يتوافد عليها المواطنون للسداد.

وحسب ما ذكره محافظ كفر الشيخ، وصل عدد المتقدمين للتصالح أمس فقط إلى 47 ألف متقدم.

وأكد اللواء جمال نورالدين أنه من المتوقع مضاعفة هذه الأرقام بصورة أقوى في الأيام المقبلة بعد تخفيض قيمة التصالح، مشيرا إلى أن هذه فرصة غير مسبوقة في تاريخ مصر، لضبط منظومة البناء.

وشدد محافظ كفر الشيخ على أن المراكز التكنولوجية ستستمر في العمل حتى 31 سبتمبر الجاري بدون إجازات أو راحة للموظفين، المتواجدين حتى الساعة السادسة مساء كل يوم.

وأشار المحافظ لفتح منظومة إلكترونية عبر بوابة الخدمات الحكومية "خدمات المحليات"، حيث يستطيع المواطن من منزله الدخول على الإنترنت، وإدخال بياناته وتقديم مستندات الملكية، ويُخطر بعدها بالقيمة المحددة برسالة على هاتفه، ويمكنه الدفع إلكترونيا أيضا.