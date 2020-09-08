شمال سيناء تستعد لموسم الأمطار والسيول بتطهير المخرات وإعلان الطوارئ

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على متابعة استعدادات المحافظة لموسم الشتاء وسقوط الأمطار وما يصاحبها من سيول.

وأعلن المحافظ، خلال الاجتماع التنفيذى لمتابعة الاستعدادات، بحضور هشام الخولى نائب المحافظ، وأسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، ورئيسى مركزى ومدينتى الحسنة ونخل بوسط سيناء، ورئيس منطقة تعمير شمال سيناء ومديرى الرى والموارد المائية وإدارة بناء وتنمية القرية، ووفد معهد الموارد المائية بالعريش، عن رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء ومراجعة خطط الطوارئ وتطهير مخرات ومجارى السيول بالتنسيق مع مجالس المدن والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة من خلال قيام الجهات المعنية بمراجعة خطط الطوارئ الخاصة بها بشكل مستمر وخاصة الرى ومجالس المدن.

وأصدر المحافظ تعليماته إلى جميع رؤساء مجالس المدن ومديرى المديريات المعنية برفع درجات الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار والسيول وتفادى مخاطرها، والعمل على وضع جميع أجهزة ومرافق وخدمات المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أى طارئ .

كما وجه المحافظ بتطهير مخرات السيول وإزالة المعوقات وأي إشغالات من مجارى السيول لعدم الإضرار بالمنشآت فى المدن والقرى والتجمعات المحيطة بها، وذلك بالتنسيق بين مجالس المدن ومديريات الزراعة والموارد المائية والرى.

وأشار اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، إلى مراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار فى مختلف الشوارع والميادين الرئيسية بالمدن وإزالة التعديات الواقعة فى مسار مجرى وادى العريش المخصص لمياه السيول، إلى جانب تشكيل لجنة لمتابعة تطهير مجرى السيل، ودعم وصيانة جانبى المجرى لضمان عدم تدفق مياه السيول فى حالة حدوثها إلى خارج المجرى لحماية المنشآت العامة والخاصة.

ومن جانبه أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، على تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام المحافظة لمتابعة الظروف الجوية واستعدادات الجهات المختلفة للأمطار المحتملة والسيول، حيث تضم الغرفة فى عضويتها مندوبين عن كل الجهات المعنية.