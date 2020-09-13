بالأسماء.. انتشال جثث 3 عمال ابتلعهم خط صرف صحي بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج جثث ثلاثة عمال لقوا مصرعهم أثناء تسليكهم خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بقرية "الرويجات"، التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمورمركز شرطة ساحل سليم، بورود بلاغ إلى عمليات النجدة، يفيد بأنه أثناء قيام 3 عمال بتسليك خط الطرد الرئيسي بقرية "الرويجات"، اختفوا داخل خط الطرد، ولم يخرجوا مرة أخرى رغم مرور عدة ساعات على نزولهم داخل الخط.

وعلى الفور، انتقل فريق من الحماية المدنية إلى محل الواقعة، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتمكنت فرق الإنقاذ من استخراج جثث العمال الثلاثة، حيث تبين مصرعهم داخل الخط.

وبالمعاينة والفحص، تبين انتشال جثث كل من "عمرو عبد الحليم زناتي"، 37 سنة، مقيم بقرية "بويط"، دائرة المركز، و"محمد عبد الهادي عبد الحفيظ"، 35 سنة، مقيم بدائرة مركز الفتح، و"أشرف عبد المنعم أحمد حسن"، 30 سنة، مقيم بمحافظة المنوفية، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى البداري تحت تصرف النيابة، كما تم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.