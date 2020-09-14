صور.. قافلة طبية مجانية تصرف العلاج لـ1150 شخصا بفوه في كفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بالأمس الأحد، قافلة طبية على مدار يومين، بقرية الفتوح التابعة لمركز فوه، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، 100 مليون صحة، وتحت إشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

ضمت القافلة الطبية المجانية، 10 تخصصات طبية وهي "الباطنة، الأطفال، الرمد، الجراحة، الجلدية، النساء، العظام والأسنان"، وجرى صرف 153 صنفاً من الأدوية، تغطى جميع التخصصات، كما جرى صرف 1150 تذكرة طبية، وتم تغطية جميع أنشطة التثقيف الصحي والكشف المبكر عن الضغط والسكر وعمل تحاليل طبية للدم والمتوطنة، كما جرى عمل تقارير طبية والعلاج على نفقة الدولة للمرضى المستحقين بالقافلة وكذلك الاستبيان لمعرفة مدى انطباع المرضى عن الخدمات المقدمة بالقافلة.