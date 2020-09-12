محافظ الفيوم: 37 ألف طلب تصالح بنسبة 95% من المخالفات

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تلقتها أجهزة المحافظة، يتخطى 37 ألف طلب، وذلك بنسبة 95% من المخالفات التي تم رصدها خلال الفترات الماضية.

وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر فضائية "DMC"، أن المحافظة شهدت، في أعقاب فض اعتصام رابعة، حرق ديوان المحافظة بالكامل، حيث تم إحراق الآلاف من قرارات الإزالة التي صدرت لمخالفي البناء، موضحاً أن المحافظة تعمل حالياً على محورين، الأول هو المخالفات المرصودة وصدر بشأنها قرارات إزالة، وثانيها هو رصد كافة المنشآت العمرانية في كل أرجاء المحافظة، وقبل نهاية المدة المحددة، سيتم الانتهاء من الملف برمته.

وأكد أن إعادة تقييم رسوم التصالح على مخالفات البناء ستعمل على زيادة أعداد المواطنين الراغبين في التصالح، والأعداد اليومية تتخطي 1500 طلب في 6 مراكز تكنولوجية، مشيراً إلى أن التسهيلات التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء طمأنت المواطنين ودفعتهم للتقدم بطلبات التصالح، ومن المتوقع أن تتزايد أعدادهم خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع المحافظة لقبول الطلبات بالوحدات المحلية في القرى الأم على مستوى المحافظة.